Харків

Окупанти обстріляли два райони Харківської області, горіли будинки Минулої доби ворог продовжував обстріли прикордонних населених пунктів Куп’янського та Чугуївського районів Харківщини. Як зазначив голова ХОВА, вчора зранку ворог завдав ракетного удару по Куп’янську. Пошкоджено житловий будинок. Внаслідок повторного обстрілу міста, який стався після 21:30, було пошкоджено ще один приватний будинок, сталася масштабна пожежа. У с. Подоли Куп’янського району пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди. Внаслідок обстрілу с. Синельникове Вовчанської громади Чугуївського району також пошкоджено житловий будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих. В області триває гуманітарне розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 14 вибухонебезпечних предметів. Поділитися:



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