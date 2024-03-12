Суспільство

Окупанти обстріляли 6 ракетами С-300 по Донеччині: є жертви

12 Березня 2024 10:34
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обстріл, донецька область
Наслідки обстрілу / Донецька обласна прокуратура

Вночі вівторка, 12 березня, російська армія  атакували шістьома ракетами С-300 Селидове Донецької області, внаслідок чого постраждали дві жінки.

Про це інформує Донецька обласна прокуратура. 

Вказано, що окупанти вдарили по місту близько 01:30. 

“В результаті влучання однієї з ракет по території житлового кварталу зазнали поранень двоє сестер 30 та 35 років. Обох жінок доставлено до лікарні з мінно-вибуховими травмами, саднами та забоями”, – йдеться у повідомленні. 

Також, у місті пошкоджено щонайменше 18 приватних та 14 багатоповерхових будинків, адмінбудівлі, 2 гаражі, 5 автомобілів та лінії електропередач. 


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