Окупанти обстріляли 6 ракетами С-300 по Донеччині: є жертви

Вночі вівторка, 12 березня, російська армія атакували шістьома ракетами С-300 Селидове Донецької області, внаслідок чого постраждали дві жінки.

Про це інформує Донецька обласна прокуратура.

Вказано, що окупанти вдарили по місту близько 01:30.

“В результаті влучання однієї з ракет по території житлового кварталу зазнали поранень двоє сестер 30 та 35 років. Обох жінок доставлено до лікарні з мінно-вибуховими травмами, саднами та забоями”, – йдеться у повідомленні.

Також, у місті пошкоджено щонайменше 18 приватних та 14 багатоповерхових будинків, адмінбудівлі, 2 гаражі, 5 автомобілів та лінії електропередач.