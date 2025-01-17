Окупанти обладнали цивільний об’єкт під штаб в Євпаторії, – АТЕШ

Армія Росії обладнали штаб в цивільному об’єкті в Криму. Окупанти намагаються замаскувати його серед цивільної інфраструктури, щоб використати це в провокаціях проти Сил оборони України.

Про це повідомили партизани руху АТЕШ.

Біля штабу агенти АТЕШ зафіксували військову техніку та особовий склад. Також військовослужбовці для переміщень використовують цивільний транспорт.

“Такі дії є злочином російських окупаційних військ і порушенням Женевської конвенції. Вони наражають на небезпеку цивільне населення”, – зазначили в АТЕШ.