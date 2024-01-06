Окупанти не припиняють обстріл Куп’янська: поранена літня жінка

Протягом доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов під обстрілом перебували: Гатище, Бочкове Чугуївського району; Дворічанське, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району.

“О 00:15 окупанти завдали удару з РСЗВ по м. Куп’янськ. Влучання на території ліцею. Пошкоджено будівлю навчального закладу.

Близько 00:40 в результаті обстрілу з РСЗВ м. Куп’янськ пошкоджено будинок. З-під завалів деблоковано 61-річну жінку. Постраждалу з травмою стопи доставили до лікарні”, – повідомив Синєгубов.

Крім того, о 10:40 та 10:47 ворог обстріляв с. Липці Харківського району. Пошкоджено будинок, адміністративну будівлю, складські приміщення. Близько 11:00 окупанти завдали удару по смт Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено приватний будинок, літню кухню.

ЗСУ відбили 7 атак ворога біля Синьківки Куп’янського району.