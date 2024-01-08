Окупанти навчились збивати з курсу ракети HIMARS – FT

Росія наразі переважає Україну в радіоелектронній боротьбі, адже інвестувала в РЕБ задовго до вторгнення, але Україна намагається наздогнати агресора. Окупанти стали частіше використовувати РЕБ, щоб збити з курсу високоточні західні боєприпаси.

Про це пише Financial Times.

“Обидві сторони інвестували значні кошти в системи, здатні нейтралізувати армії безпілотників одна одної, але Москва зберігає перевагу, оскільки вона вже зосередилася на цих можливостях ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну майже два роки тому.

Українські сили, однак, намагаються наздогнати її”.

За словами начальника управління радіоелектронної боротьби і кібернетичної війни Генштабу ЗСУ полковника Івана Павленка, останнім часом росіяни виробляють так багато дронів, що це стає величезною загрозою: “Те, що відбувається тут, масове використання безпілотників – це щось нове… Тому радіоелектронна боротьба набуває все більшого значення”.

Павленко закликав союзників надати Україні більше засобів, які можуть “придушити або підмінити” супутникову систему наведення (GNSS) російських керованих ракет і безпілотників.

Крім того, за його словами, оскільки російські системи РЕБ потребують високотехнологічних компонентів, таких як підсилювачі, синтезатори та програмне забезпечення, важливо, щоб західні союзники наклали санкції на ці компоненти.

Також Росія частіше застосовує засоби РЕБ для того, щоб збити з курсу України високоточні боєприпаси, що постачаються із Заходу, такі як ракети HIMARS та артилерійські снаряди Excalibur.

Москва також використовує РЕБ для імітації запусків ракет і безпілотників, щоб збити з пантелику українську ППО і визначити її місцезнаходження.

Без захисту від РЕБ українські війська стають легкою здобиччю для артилерійських ударів, керованих безпілотниками, безпілотників, що скидають бомби, і ударів камікадзе шляхом підриву безпілотних літальних апаратів.

Системи РЕБ бувають різних форм і розмірів, від радарних комплексів і встановлених на вантажівках приймачів-передавачів до кишенькових пристроїв. Обидві сторони поспішили захистити свої війська, встановивши імпровізовані системи РЕБ, які, за словами одного українського інженера, волонтери збирають у гаражах.

І в Росії, і в Україні збереглися потужні науково-дослідницькі школи з РЕБ, створені ще за радянських часів, але російський уряд вже більше десяти років інвестує значні кошти в нове обладнання.

Росіяни здатні використовувати системи РЕБ на більшій частині фронту.

Так, російська система придушення наведення “Полюс-21” може бути розміщена на землі, на вежах або встановлена на транспортних засобах і може перекривати зону радіусом 150 км, згідно зі звітом військового консалтингу, наданим виданню.

Система “Мурманськ”- використовує величезні висувні 32-метрові антенні-вежі, встановлені на мобільних броньованих машинах.

Наразі в Україні стверджуюють, що покращили свої можливості РЕБ завдяки системам вітчизняного виробництва, які постачають західні союзники, хоча деталі тримаються в таємниці.

Українська система “Буковель”, яку можна встановити на транспортні засоби, виявляє безпілотники, глушить їхню передачу даних і може блокувати супутникові системи наведення, включаючи російський “Глонасс”. Високо оцінюючи її ефективність, українські військові закликали уряд виготовити набагато більше таких систем.

Нова українська система під назвою “Покрова”, за деякими даними, може протидіяти ракетам, блокуючи їхні системи наведення.

Павленко заявив, що дуже важливо, щоб винищувачі F-16 були оснащені сучасними системами РЕБ, додавши, що Київ працює з союзниками над цією вимогою.

Павленко додав, що Україна може бути використана як лабораторія РЕБ, хоча і визнав, що деякі західні військові неохоче діляться технологіями: “Будь-яке складне високотехнологічне обладнання має програмне забезпечення, на яке можна впливати. І за цим майбутнє. Такий підхід є більш перспективним, і де найкраще його випробовувати, як не в Україні?”.