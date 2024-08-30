Суспільство

Окупанти нанесли авіаудар по підприємству у Сумах: є поранені
30 Серпня 2024 09:20
читать на русском →
обстріл, суми
Наслідки влучання / Суспільне

30 серпня окупанти атакували підприємство у місті Суми, внаслідок чого було поранено дев’ять людей, триває ліквідація наслідків пожежі. 

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратора у Facebook.

“30 серпня близько 01:30 ночі, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог завдав авіаудару по підприємству в м. Суми. Унаслідок атаки окупантів поранено, за попередніми даними, 9 осіб. Наразі триває ліквідація наслідків пожежі”.

Повідомляється що за цим фактом проводять досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Прокурори з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
30 Серпня 2024 09:32

Армія рф вночі атакували Україну 18 “Шахедами” та “Іскандером”
30 Серпня 2024 09:20

Окупанти нанесли авіаудар по підприємству у Сумах: є поранені
30 Серпня 2024 07:30

Окупанти атакували місто Суми: виникла пожежа, постраждали люди
29 Серпня 2024 20:19

Україна здобула першу медаль на Паралімпіаді-2024
29 Серпня 2024 19:55

Генштаб підтвердив втрату F-16: для зʼясування причин аварії призначена комісія
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
усі думки