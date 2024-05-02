Суспільство

Окупанти намагаються прорвати лінію фронту на трьох напрямках

2 Травня 2024 10:25
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фронт
Ілюстративне фото / Getty Images

На Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках ворог намагається прорвати лінію фронту.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” заявив речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин.

«На цих трьох напрямках (Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському) обстановка відносно загострилась, тривають важкі бої. Проте вона контрольована силами оборони. Ворог намагається захопити стратегічну ініціативу і прорвати лінію фронту. Він зосередив основні зусилля на кількох напрямках, створивши певну перевагу в силах та засобах», – сказав Волошин.

За його словами, відбувається динамічна зміна фронту. Російська армія не припиняє спроб надалі штурмувати позиції наших захисників, використовуючи при цьому всі види озброєння – артилерію, БпЛА, а також авіацію. Мета ворога – вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог проводить неактивні штурмові дії порівняно із сусідніми напрямками. «Силам оборони вдалося покращити своє тактичне положення в районі Серебрянського лісу», – сказав він.


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