Окупанти намагаються копіювати українські морські дрони, — ГУР

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів, що російські окупанти намагаються копіювати українські морські дрони, які становлять загрозу для Чорноморського флоту РФ.

Про це речник повідомив у ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Вони працюють над цим (копіюють) і ретельно збирають уламки, залишки українських морських дронів. Пробують як можна більше зібрати із залишків щось, що буде працювати, і спробувати налагодити виробництво”, — сказав Юсов.

Представник ГУР підкреслив, що морські дрони залишаються загрозою для російського флоту в Чорному морі. За словами речника, окупанти це усвідомлюють.