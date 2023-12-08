Техно

Окупанти намагаються копіювати українські морські дрони, — ГУР

8 Грудня 2023 15:36
читать на русском →
гур

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів, що російські окупанти намагаються копіювати українські морські дрони, які становлять загрозу для Чорноморського флоту РФ.

Про це речник повідомив у ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Вони працюють над цим (копіюють) і ретельно збирають уламки, залишки українських морських дронів. Пробують як можна більше зібрати із залишків щось, що буде працювати, і спробувати налагодити виробництво”, — сказав Юсов.

Представник ГУР підкреслив, що морські дрони залишаються загрозою для російського флоту в Чорному морі. За словами речника, окупанти це усвідомлюють.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Грудня 2023 15:13

Залишився 401 депутат: Рада припинила повноваження ще трьох нардепів
8 Грудня 2023 16:51

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
8 Грудня 2023 16:44

МОК допустив російських та білоруських атлетів на Олімпіаду-2024 у нейтральному статусі
8 Грудня 2023 14:16

У Харкові через нічні обстріли пошкоджений енергооб’єкт
8 Грудня 2023 13:20

Закарпатський військкомат прокоментував вручення повісток чоловікам у спортзалах: будемо продовжувати
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
усі думки