Суспільство

Окупанти налагодити поромну переправу – Плетенчук
6 Серпня 2024 10:45
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ВМС
Дмитро Плетенчук / Suspilne

Росіяни відновили поромну переправу за рахунок одного з відремонтованих поромів.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» розповів речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

«Помітною зміною ситуації на морі є відновлення поромної переправи за рахунок одного з відремонтованих раніше пошкоджених поромів. Він менше у два рази, ніж «Славянин» за кількістю вагонів, які може вмістити, але, як бачите, великого вибору вони не мають», – сказав Плетенчук.

Він також повідомив, що зараз у Чорному морі знаходяться два ворожих підводних човни 636 проєкту, які є носіями крилатих ракет.

«Зараз у морі можна спостерігати два підводних човни 636 проєкту. Це так звані «Варшав’янки», вони є носіями крилатих ракет. Але одна з них досить давно перебуває у морі, і швидше за все відбудеться ротація цих підводних човнів», – розповів Плетенчук.

За його словами, основна присутність росіян у морі на сьогодні забезпечується за рахунок підводних човнів. «Надводні кораблі у Чорне море не виходять уже досить давно, а Азов вони покинули повністю», – сказав речник ВМС.


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