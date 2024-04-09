Суспільство

Окупанти найбільше атакують на Бахмутському і Новопавлівському напрямках, – Генштаб

9 Квітня 2024 20:18
війна
Розбита російська бронетехніка / Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби зафіксовано 66 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 7 ракетних та 73 авіаційних удари, здійснив 81 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ.
  • На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки противника в районах населених пунктів Кислівка Харківської області та Андріївка Луганської області.
  • На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 3 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 25 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.
  • На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак в районі населеного пункту Уманське Донецької області, де ворог, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.
  • На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, східніше Водяного, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 3 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку протягом доби здійснено 1 атаку на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 3 засобах протиповітряної оборони окупантів.


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