Харків

Окупанти на Харківщині обстріляли підприємство та влучили у квартиру

4 Лютого 2023 10:09
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харків, обстріли

Минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп’янського та Харківського районів області. Зокрема, під вогнем були: Вовчанськ, Куп’янськ, Дворічна, Огірцеве та інші населені пункти.

Про це повідомляє очільник області Олег Синєгубов.

У Куп’янську пошкоджена інфраструктура цивільного підприємства. У смт Дворічна зафіксоване пряме влучання в квартиру на другому поверсі житлового будинку. Також пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди. Обійшлося без постраждалих.

За уточненою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, вчора внаслідок вибуху протипіхотної міни “пелюстка” в Ізюмі постраждало 8 підлітків. У 7 дітей осколкові поранення. У однієї дівчинки психологічна травма – гостра реакція на стрес. Стан постраждалих легкий, їхнім життям загрози немає. Проте всіх дітей госпіталізували до харківської лікарні для дообстеження.

Заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін уточнив, що підліток носив міну в кишені, а знайшов її в с. Сулигівка.


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