Суспільство

Окупанти масово затримують дітей на тимчасово окупованих територіях

29 Червня 2023 07:14
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діти, окупація

Окупанти затримують дітей на тимчасово окупованих територіях, щоб створювати тиск на їхніх батьків.

Про це повідомляє Центр національного спротиву

 “Причиною затримань, фактично, є боротьба з дітьми, які проявляють українську позицію.

Зокрема через те, що молодь на ТОТ постійно відвідує українські інтернет-ресурси, у школах веде суперечки з учителями щодо дій РФ”.

У ЦНС зазначають, що батькам затриманих погрожують позбавленням батьківських прав та депортацією дітей до Росії.

Спротив наголошує, що такі цинічні затримання є одним з елементів тиску на батьків, які не хочуть оформлювати російський “паспорт”.

Інформаторами російських силовиків є радники директорів шкіл з ідеології. Така посада була введена на ТОТ, її займають росіяни.


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