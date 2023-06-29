Окупанти масово затримують дітей на тимчасово окупованих територіях

Окупанти затримують дітей на тимчасово окупованих територіях, щоб створювати тиск на їхніх батьків.

Про це повідомляє Центр національного спротиву

“Причиною затримань, фактично, є боротьба з дітьми, які проявляють українську позицію.

Зокрема через те, що молодь на ТОТ постійно відвідує українські інтернет-ресурси, у школах веде суперечки з учителями щодо дій РФ”.

У ЦНС зазначають, що батькам затриманих погрожують позбавленням батьківських прав та депортацією дітей до Росії.

Спротив наголошує, що такі цинічні затримання є одним з елементів тиску на батьків, які не хочуть оформлювати російський “паспорт”.

Інформаторами російських силовиків є радники директорів шкіл з ідеології. Така посада була введена на ТОТ, її займають росіяни.