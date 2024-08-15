Суспільство

Окупанти готуються до штурмів на Харківщині, – ОТУ “Харків”
15 Серпня 2024 11:38
читать на русском →
фронт, харків
Ілюстративне фото / Facebook

Окупанти готуються до нових штурмів позицій ЗСУ в Харківській області.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання “Харків”.

Так, у районі населеного пункту Глибоке російський противник провів перегрупування особового складу 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії. Крім цього, окупанти проводять пошук та евакуацію санітарних втрат, здійснюють підготовку до штурмових дій з метою відновлення втраченого положення.

Тим часом у районі населеного пункту Липці фіксується переміщення груп 2-го мотострілецького батальйону 7-го мотострілецького полку противника з метою проведення внутрішньої ротації.

“В цьому ж районі ворог здійснює поодиноке переміщення особового складу 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу з метою проведення евакуаційних заходів та заходів логістичного забезпечення. Відмічаються випадки відмови особового складу зазначених підрозділів виконувати бойові та спеціальні завдання”, – йдеться у повідомленні.

У Вовчанську окупанти переміщуються в центральній частині міста з метою продовження штурмових дій. Також росіяни продовжують проводити повітряну розвідку та завдавати вогневого ураження артилерією по позиціях ЗСУ. 


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
15 Серпня 2024 11:08

СБУ затримала жителя Мирнограда, який шпигував за HIMARS під Покровськом
15 Серпня 2024 10:44

Бійці СБУ взяли в полон понад 100 російських військових на Курщині 
15 Серпня 2024 08:48

Сили ППО вночі знищили усі 29 російських «Шахедів»
15 Серпня 2024 08:30

Окупанти захопили ще два населені пункти на Донеччині – DeepState
15 Серпня 2024 07:30

РФ боїться швидкого просування ЗСУ у Курській області – ISW
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
усі думки