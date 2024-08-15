Окупанти готуються до штурмів на Харківщині, – ОТУ “Харків”

Окупанти готуються до нових штурмів позицій ЗСУ в Харківській області.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання “Харків”.

Так, у районі населеного пункту Глибоке російський противник провів перегрупування особового складу 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії. Крім цього, окупанти проводять пошук та евакуацію санітарних втрат, здійснюють підготовку до штурмових дій з метою відновлення втраченого положення.

Тим часом у районі населеного пункту Липці фіксується переміщення груп 2-го мотострілецького батальйону 7-го мотострілецького полку противника з метою проведення внутрішньої ротації.

“В цьому ж районі ворог здійснює поодиноке переміщення особового складу 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу з метою проведення евакуаційних заходів та заходів логістичного забезпечення. Відмічаються випадки відмови особового складу зазначених підрозділів виконувати бойові та спеціальні завдання”, – йдеться у повідомленні.

У Вовчанську окупанти переміщуються в центральній частині міста з метою продовження штурмових дій. Також росіяни продовжують проводити повітряну розвідку та завдавати вогневого ураження артилерією по позиціях ЗСУ.