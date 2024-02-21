Окупанти хочуть захопити Луганщину до виборів у РФ – ГУР

У розвідці вважають, що російські окупанти будуть намагатися вийти на адмінкордони Луганської області до псевдовиборів президента Росії, запланованих на 15-17 березня.

Про це повідомив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна“, передає УП.

“До виборів конкретно вони хочуть вийти, як мінімум, на адмінкордони Луганської області. Мати хоч якийсь успіх, щось на кшталт Авдіївки, можливо, ще десь на якомусь напрямку.

Ключові моменти є: Куп’янськ, Лиман, Авдіївка. А чому Куп’янськ, Лиман? Щоб показати, що вдалось повернути ті території, які звільнила Україна після початку повномасштабної агресії. Бо це буде символічно. Це елемент, який буде дуже активно використовуватися в інформаційно-психологічних операціях, акціях, інформаційному просторі”.

За словами Скібіцького, задача росіян на найближчі півроку – вихід на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей і утримання захоплених територій.

Крім того, противник захопив частину Херсонської області, частину Запорізької, і окупанти будуть намагатися утримати їх, тому що їм необхідний сухопутний коридор до Криму: “Необхідна система логістики, яка йде через Крим, підвіз боєприпасів, техніки, особового складу на південний напрямок”.

Представник ГУР додав, що Україна знищує великі десантні кораблі і вони вже нічого не возять: “Якщо їх там залишилося 4 чи 5, вони теж будуть потоплені”.

Скібіцікий назвав задачею ворога – утримати під контролем території, які вони захопили: “Утримання – це, значить, активна оборона або відкинути нас на ті позиції, з чого ми починали наші наступальні дії”.

Тому для України важливо мати резерви, підтримку наших партнерів, розвивати своє виробництво: “Цей характер дій РФ з гучною назвою “наступи” передбачає затяжну війну. Війну на виснаження”.