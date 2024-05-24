Окупанти докладають максимум зусиль щоб прорвати нашу оборону, – Генштаб

Від початку доби кількість бойових зіткнень на фронті російсько-української війни зросла до 77. Російські окупанти докладають максимум зусиль щоб прорвати нашу оборону, сточують у цих спробах свій наступальних потенціал.
Про це йдеться у зведенні Генштаба ЗСУ.
“Українські війська вживають заходів для утримання позицій, здійснюють контратакувальні дії та нищать ворога. Наша авіація протягом дня уразила 16 районів зосередження особового складу російських окупантів. Ракетні війська і артилерія сил оборони уразили район зосередження особового складу, два об’єкти інфраструктури та здійснили віддалене мінування одного району”, – йдеться у повідомленні.
- На Харківському напрямку ворог 12 разів намагався потіснити наші підрозділи із займаних позицій. Три штурмові дії тривають. Ситуація в районі Вовчанська напружена, але контрольована Силами оборони. Російська армія сьогодні розв’язала щодо цього населеного пункту повітряний терор: по місту прилетіло вже загалом вісім керованих авіабомб. Ще двома КАБами противник бив по району Білого Колодязя, одного авіаудару завдав по Малій Данилівці.
- На Куп’янському напрямку продовжуються шість бойових зіткнень із 18 з початку дня.
- На Краматорському напрямку на даний час відбувається один бій. Загалом за сьогодні тут відбулося 12 бойових зіткнень.
- На Покровському напрямку наразі відбулося вже 14 бойових зіткнень. Противник за підтримки авіації намагається спрямувати основні штурмові зусилля в районі населених пунктів Новоолександрівка та Новоселівка Перша. Ситуація контрольована нашими воїнами.
На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.