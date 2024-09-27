Кримінал

Окупанти атакували управління Нацполіції у Кривому Розі: під завалами можуть перебувати люди
27 Вересня 2024 10:42
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атаки ворога, кривий ріг
Ілюстративне фото з відкритих джерел

27 вересня ворог здійснив ракетну атаку по управлінню Нацполіції у Кривому Розі Дніпропетровської області, під завалами можуть бути люди.

Про це повідомляє Нацполіція у Telegram.

“Близько 9:15 ворог завдав ракетний удар по районному управлінню поліції, наразі відомо, що внаслідок влучання є постраждалі”.

Повідомляється, що під завалами можуть перебувати люди. 

В результаті влучання руйнувань зазнала адміністративна будівля, пошкоджено приватні будинки, розташовані поруч.

Зараз поліція та рятувальники працюють на місці події, правоохоронці документують та збирають докази чергового воєнного злочину РФ.


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