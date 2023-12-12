Окупанти атакували Україну безпілотниками типу “Shahed”

У ніч на 12 грудня 2023 року російські війська атакували Україну безпілотниками типу “Shahed” із окупованого Криму, цього разу з району Балаклави.

Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

“Усього зафіксовані пуски 15 ударних БпЛА “Shahed-136/131″, дев’ять із яких було знищено в різних областях України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, увечері 11 грудня, зенітники знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59 на Запоріжжі та Дніпропетровщині.