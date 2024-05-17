Окупанти атакували Україну 20 Шахедами

Росіяни атакували Україну 20 дронами-камікадзе типу “Шахед” в ніч на 17 травня , їх усіх вдалося знищити.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

“У результаті протиповітряного бою збито усі 20 ворожих “Шахедів” у межах Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей”.

Повідомляється, що безпілотники окупанти запускали з російських міст Приморсько-Ахтарськ та Курськ.

До відбиття повітряного нападу залучали винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Вранці Повітряні сили повідомили про те, що ворожий БпЛА летить у напрямку Одещини і що працює ППО.