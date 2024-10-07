Окупанти атакували Суми, є поранені, серед них дитина

Армія рф атакувала дронами приватний сектора у Сумах, в результаті поранення отримали 4 людини, серед яких дитина.

Про це повідомляє ДСНС у Telegram.

“Напередодні окупанти здійснили атаку БПЛА по приватному житловому сектору міста, внаслідок чого значних руйнувань зазнав одноповерховий житловий будинок. Виникла пожежа”.

Займання оперативно загасили.

Крім того, рятувальники евакуювали літню жінку із сусіднього помешкання, двері якого деформувало вибуховою хвилею.”За попередніми даними, травми отримали 4 людини, серед них 1 дитина. Пошкоджено 9 будинків, 2 гаражі, 3 автомобілі”, – повідомили у ДСНС.