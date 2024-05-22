Суспільство

Окупанти атакували Покровськ: є загиблі

22 Травня 2024 09:32
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обстріл, донецька область
Наслідки атаки / Офіс прокурора

Увечері 21 травня окупанти здійснили ракетну атаку на селище Ріг у Покровську Донецької області. Внаслідок цього постраждала дитина, її батьки загинули.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що близько 23:00 російські війська завдали удару “Іскандером” по селищу Ріг. Влучання відбулось на подвір’ї приватного будинку, де мешкала родина.

Унаслідок атаки загинув 52-річний чоловік та його дружина 46 років. Десятирічний син подружжя зазнав мінно-вибухову травму. Також унаслідок вибуху травмовано 24-річного мешканця сусіднього будинку. 

Крім цього, через атаку пошкоджені 3 домогосподарства й газогін.


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