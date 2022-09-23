Окупанти атакували Одесу трьома дронами-камікадзе, загинув цивільний

Російські загарбники спрямували на Одесу три дрони-камікадзе Shahed-136, одного з них знищив підрозділ українських ППО.

Про це з посиланням на Оперативне командування «Південь» повідомляє у Телеграмі Одеська міськрада.

«Одесу атаковано дронами-камікадзе з моря. Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, з пожежею борються рятувальні служби», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загинула одна цивільна особа.

Один «Шахід-136» збитий над морем силами протиповітряної оборони.