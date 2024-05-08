Суспільство

Окупанти атакували об’єкт генерації енергії на Львівщині 

8 Травня 2024 09:22
енергетика, Львів, обстріл
Ілюстративне фото / Getty Images

8 травня ворог атакував два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області, є загоряння у Червоноградському та Стрийському районах.

Про це повідомив голова Львівської  ОВА Максим Козицький у Telegram.

“Близько 5 години ранку окупанти влучили крилатими ракетами в об’єкт генерації енергії у Червоноградському районі. Є два осередки загоряння. На місці працюють вогнеборці. Залучили спецтехніку. Загрози для людей, які живуть поблизу, немає”.

За словами голови ОВА, ще одна російська ракета влучила в об’єкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі.

Під час другої повітряної тривоги, яку оголосили в області о 06:27, окупанти атакували Львівщину “Кинджалами”. Козицький наголосив, що критична та житлова інфраструктура не постраждали.

“Станом на цю годину у нашій області обійшлося без жертв і потерпілих. Усі системи життєзабезпечення Львівщини працюють у штатному режимі. Інформація може оновлюватися”, − підсумував голова ОВА.

Пізніше він додав, що, за попередньою інформацією, цієї ночі на Львівщину залетіли 12 ворожих ракет. Із них 8 воїни ПвК “Захід” та мобільні вогневі групи збили. 


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