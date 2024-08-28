Окупанти атакували Кривий Ріг, є постраждалі

Армія рф вдарила балістикою по місту, є п’ятеро постраждалих.
Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА.
Влада зазначила, що росіяни вдарили по цивільних – відомо про постраждалих.
У місті пошкоджені інфраструктура та авто. Також сталося займання.
Військові під час удару попереджали про атаку балістичною ракетою.
Пізніше влада оновила дані – постраждали п’ятеро людей.
Четверо чоловіків – 29, 41, 44 та 60 років. У них осколкові поранення, забої, акубаротравми. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості.
Серед потерпілих і 54-річна жінка.