Суспільство

Окупанти атакували Кривий Ріг, є постраждалі
28 Серпня 2024 12:26
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кривий ріг, обстріли
Ілюстративне фото / ДСНС

Армія рф вдарила балістикою по місту, є п’ятеро постраждалих.

Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА.

Влада зазначила, що росіяни вдарили по цивільних – відомо про постраждалих.

У місті пошкоджені інфраструктура та авто. Також сталося займання.

Військові під час удару попереджали про атаку балістичною ракетою.

Пізніше влада оновила дані – постраждали п’ятеро людей. 

Четверо чоловіків – 29, 41, 44 та 60 років. У них осколкові поранення, забої, акубаротравми. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості.

Серед потерпілих і 54-річна жінка.


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