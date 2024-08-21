Окупанти атакували Козачу Лопань: є люди під завалами

Окупанти вдарили з артилерії по Козачій Лопані на Харківщині, внаслідок чого було пошкоджено будівлю сільради, під завалами можуть знаходитись люди.

Про це повідомив очільник Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов та голова Дергачівської МВА В’ячеслав Задоренко у Telegram.

“Близько 12:25 окупанти вдарили по с. Козача Лопань Дергачівської громади.

Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю сільської ради. Попередньо: під завалами знаходяться троє людей. На місці працюють всі профільні служби.

Є зароза повторних ударів!”.

За даними начальника Дергачівської МВА В’ячеслава Задоренка, удар було завдано артилерією ворога.