Окупанти атакували громади Миколаївщини

Протягом 9 травня окупанти атакували артилерією, дроном-камікадзе, ракетою Куцурубську та Костянтинівську громади Миколаъвської області.

Про це повідомили у ранковому зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації.

Уночі 10 травня підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збили на Миколаївщині вісім БпЛА типу “Shahed 131/136” з десять ударних дронів, якими Росія атакувала територію України.

“10 травня о 02:10 внаслідок падіння уламків збитого ворожого БпЛА типу “Shahed 136″ на відкритій місцевості Ольшанської громади виникла пожежа сухої трави. Займання оперативно ліквідували підрозділи вогнеборців. Постраждалих немає”, — йдеться у повідомленні.

Дев’ятого травня о 14:46 ракетного удару зазнала відкрита територія села Костянтинівка Костянтинівської громади. Пошкоджено автомобіль, виникла пожежа сухої трави, яку загасили рятувальники. Люди не травмувались, повідомили у адміністрації.

Того ж дня о 12:23 російські війська завдали артилерійських обстрілів по населеному пункту та о 15:37 удару дроном-камікадзе FPV по акваторії Куцурубської громади. Поранених немає, зазначили в ОВА.