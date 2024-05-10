Суспільство

Окупанти атакували громади Миколаївщини

10 Травня 2024 08:54
читать на русском →
миколаїв, обстріл
Ілюстративне фото / Getty Images

Протягом 9 травня окупанти атакували артилерією, дроном-камікадзе, ракетою Куцурубську та Костянтинівську громади Миколаъвської області.

Про це повідомили у ранковому зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації.

Уночі 10 травня підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збили на Миколаївщині вісім БпЛА типу “Shahed 131/136” з десять ударних дронів, якими Росія атакувала територію України.

“10 травня о 02:10 внаслідок падіння уламків збитого ворожого БпЛА типу “Shahed 136″ на відкритій місцевості Ольшанської громади виникла пожежа сухої трави. Займання оперативно ліквідували підрозділи вогнеборців. Постраждалих немає”, — йдеться у повідомленні.

Дев’ятого травня о 14:46 ракетного удару зазнала відкрита територія села Костянтинівка Костянтинівської громади. Пошкоджено автомобіль, виникла пожежа сухої трави, яку загасили рятувальники. Люди не травмувались, повідомили у адміністрації.

Того ж дня о 12:23 російські війська завдали артилерійських обстрілів по населеному пункту та о 15:37 удару дроном-камікадзе FPV по акваторії Куцурубської громади. Поранених немає, зазначили в ОВА.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
10 Травня 2024 08:30

Нічний обстріл Харкова: три будинки горіли, постраждала дитина
10 Травня 2024 09:50

Окупанти збільшили тиск на сході України – ISW
10 Травня 2024 07:08

Окупанти вдарили по житловій забудові Харкова
9 Травня 2024 20:47

Німеччина придбає для України 3 системи HIMARS
9 Травня 2024 20:22

Пентагон знайшов спосіб протидії використанню Росією терміналів Starlink
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
Юрій САПРОНОВ

Точкой отсчёта будет 1-й саммит Мира
Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
усі думки