Кримінал

Окупанти атакували Харків: є влучання у житловий будинок
1 Листопада 2024 18:48
читать на русском →
обстріл, харків
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Окупанти атакували Харків балістикою, в результаті чого було пошкоджено десятки житлових приватних і багатоквартирних будинків.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

“За попередніми даними військових, ворог влучив балістичною ракетою, тип ще встановлюється.

Одне влучання ­– у житловий будинок. 71-річна та 60-річна жінки отримали гостру реакцію на стрес”.

За даними ОВА, внаслідок удару РФ пошкоджено десятки житлових приватних та багатоквартирних будинків.

Група швидкого реагування вже обстежує будинки для оперативного ремонту, додав Синєгубов.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
1 Листопада 2024 19:50

Окупанти атакували місце дислокації поліцейських у Харкові: є загиблий та поранені
1 Листопада 2024 19:32

Україна отримає від США новий пакет допомоги на $425 млн
1 Листопада 2024 19:24

Умєров зустрівся з конгресмени США у Києві 
1 Листопада 2024 18:48

Окупанти атакували Харків: є влучання у житловий будинок
1 Листопада 2024 18:43

Конгресмени США прибули в Київ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
усі думки