Окупанти атакували Харків: є влучання у житловий будинок

Окупанти атакували Харків балістикою, в результаті чого було пошкоджено десятки житлових приватних і багатоквартирних будинків.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

“За попередніми даними військових, ворог влучив балістичною ракетою, тип ще встановлюється.

Одне влучання ­– у житловий будинок. 71-річна та 60-річна жінки отримали гостру реакцію на стрес”.

За даними ОВА, внаслідок удару РФ пошкоджено десятки житлових приватних та багатоквартирних будинків.

Група швидкого реагування вже обстежує будинки для оперативного ремонту, додав Синєгубов.