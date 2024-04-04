Суспільство

Окупанти атакували енергетичні об’єкти в двох областях

4 Квітня 2024 10:52
енергетика
Ілюстративне фото / Getty Images

Армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Харківщини та Дніпропетровщини.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

На Харківщині через атаку дронами вночі пошкоджено обладнання енергооб’єкта. Сталося займання, яке було ліквідовано силами ДСНС, обійшлося без постраждалих.

На Дніпропетровщині ворог обстріляв одну із сонячних електростанцій. Внаслідок атаки пошкоджено обладнання підприємства, виникла пожежа. Під час ліквідації охоронець отримав опіки. Впродовж години загорання ліквідовано силами персоналу станції та ДСНС.

На жаль, через ворожі обстріли є жертви серед енергетиків.

У м. Харків під час ліквідації наслідків нічного дронового обстрілу постраждав 64-річний слюсар Харківської міської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України». У стані середньої тяжкості його доставили до лікарні. Також пошкоджено автомобіль диспетчерської служби.

На Сумщині під час бомбардування населеного пункту с. Самотоївка від вибуху авіабомби зазнав смертельних поранень 47-річний працівник Сумської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України».


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
4 Квітня 2024 09:54

Атака дронів на Харків: з-під завалів витягнули чоловіка
4 Квітня 2024 10:44

У чергах на польському кордоні – 1400 вантажівок
4 Квітня 2024 09:39

Окупанти атакували Україну 20 Шахедами: Сили оборони збили 11
4 Квітня 2024 07:31

Під час атаки на Харків вночі загинуло 3 рятувальників
4 Квітня 2024 07:11

Окупанти атакували Харків “Шахедами”, є влучання та жертви
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна
Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери
Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту
Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?
Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти
усі думки