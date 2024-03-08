Окупанти атакували дроном авто цивільних на Харківщині: є загиблі

Війська РФ атакували дроном цивільний автомобіль у Вовчанську на Харківщині, двоє людей загинули.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Близько 15 години у Вовчанську ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. За попередніми даними, загинули 58-річний чоловік та 53-річна жінка. Зі слів свідків, у авто могла перебувати ще одна особа”, – йдеться у дописі.

За даними обласної поліції, удар по автомобілю «Ford Transit» стався близько 15:45

На місці працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.