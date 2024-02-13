Суспільство

Окупанти атакували Дніпро Шахедами: є влучання

13 Лютого 2024 08:27
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обстріл, дніпро, дрони
Пошкоджена внаслідок обстрілу сонячна батарея / Telegram Сергій Лисак

Війська РФ у ніч на 13 лютого атакували Дніпропетровщину ударними безпілотниками. Сили ППО збили 10 “Шахедів”, однак є кілька влучань у Дніпрі.

Про це у Телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Укрінформ.

“Другу ніч поспіль – масована атака БпЛА на область. Наші захисники знищили 10 “Шахедів” у Дніпровському районі. Але сталося й кілька влучань у Дніпрі”, – зазначив він.

Лисак уточнив, що під ударом опинився енергетичний об’єкт. Виникла пожежа, яку вже ліквідували рятувальники.

“Поцілив агресор і по інфраструктурному об’єкту. Там також зайнялося. Вогонь оперативно загасили”, – додав він.

Лисак подякував усім тим, хто 24/7 ліквідує наслідки російського терору.

“Серед них й герої-енергетики. Вони вже повернули світло мешканцям Павлоградського району після вчорашніх атак. Зараз же працюють в обласному центрі. Там теж заживили майже всі домівки”, – наголосив він.

При цьому Лисак зауважив, що по Нікопольщині російська армія вночі гатила з артилерії. Гучно було в райцентрі, Марганці та Мирівській громаді.

За його словами, пошкоджені три приватні будинки. Одна господарська споруда зруйнована й ще одна – понівечена. Побиті півсотні сонячних панелей. 


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