Окупанти атакували Чернігівщину: є загиблі, серед них дитина

Армія рф атакувала село Гірськ на кордоні Чернігівщини, в результаті чого загинули три людини, серед них дитина, 4 поранених.
Про це повідомляє Сновська міська рада.
За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинули двоє цивільних. Серед них одна дитина. Також постраждали 4 людини: трьох важкопоранених та одного пораненого середньої тяжкості доставлено до центральної лікарні.
“Вкотре закликаємо – не ігноруйте повітряну тривогу! Бережіть ваше життя і життя ваших близьких!” – додали у міськраді.
Згодом у МВС поінформували, що кількість загиблих зросла до трьох. Крім того, серед чотирьох поранених двоє дітей.
“Ворог атакував дроном вантажівку-газовоз, якою доставляли побутовий газ людям. Стався вибух вантажівки та пожежа житлових будинків”, – додали в МВС.