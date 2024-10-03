Суспільство

Окупанти атакували Чернігівщину: є загиблі, серед них дитина
3 Жовтня 2024 16:20
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обстріли, чернігов
Наслідки атаки / НПУ

Армія рф атакувала село Гірськ на кордоні Чернігівщини, в результаті чого загинули три людини, серед них дитина, 4 поранених.

Про це повідомляє Сновська міська рада.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинули двоє цивільних. Серед них одна дитина. Також постраждали 4 людини: трьох важкопоранених та одного пораненого середньої тяжкості доставлено до центральної лікарні. 

“Вкотре закликаємо – не ігноруйте повітряну тривогу! Бережіть ваше життя і життя ваших близьких!” – додали у міськраді.

Згодом у МВС поінформували, що кількість загиблих зросла до трьох. Крім того, серед чотирьох поранених двоє дітей. 

“Ворог атакував дроном вантажівку-газовоз, якою доставляли побутовий газ людям. Стався вибух вантажівки та пожежа житлових будинків”, – додали в МВС.


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