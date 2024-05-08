Окупанти атакували Білозерку на Херсонщині: загинула жінка, 2 поранених

Вночі ворог атакував Білозерку Херсонської області, внаслідок чого загинула жінка, ще двоє людей поранені.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

“Внаслідок ворожих ударів у власному будинку загинула жінка 1959 року народження. Ще двоє людей – поранені”.

Повідомляється, що у важкому стані до лікарні доставили 40-річного чоловіка. Він отримав вибухову травму, поранення обличчя та руки. Також у медзакладі наразі перебуває 65-річна жінка. У неї діагностували контузію та вибухову травму. Лікарі оцінюють стан жінки як середньої тяжкості.