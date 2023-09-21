Суспільство

Окупанти атакували Білгород-Дністровський район: влучили в об’єкт інфраструктури

21 Вересня 2023 21:23
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ракети, білгород

Російські загарбники атакували на Одещині Білгород-Дністровський район ракетами, є влучання в рекреаційну інфраструктуру. Обійшлося без жертв.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Наслідки вечірньої атаки Одещини. Надвечір російські терористи атакували Білгород-Дністровський район ракетами. На жаль, є влучання в рекреаційну інфраструктуру. На місці здійнялася пожежа, яку швидко ліквідували», – написав очільник області.

Він зазначив, що постраждалих серед цивільних немає.

Сили оборони півдня України у Телеграмі додали, що в Білгород-Дністровському районі було зафіксовано влучання ворожої ракети «Онікс».


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