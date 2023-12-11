Кримінал

Окупанту, який у спину розстріляв 70-річного чоловіка, заочно присудили довічне

11 Грудня 2023 12:48
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сбу

Російського капітана Дмитра Дьоготя, який брав участь у захопленні Бучанського району на Київщині, заочно засудили до довічного ув’язнення. Слідчі встановили, що він розстріляв у спину беззбройного 70-річного жителя Київщини.

Про це повідомили СБУ та Офіс Генпрокурора.

Дьоготь був на посаді керівника розвідки 64-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил росії. За даними слідства, під час тимчасової окупації Бучанської громади він командував діями підлеглих під час проведення каральних акцій проти місцевих жителів. Під час таких «рейдів» росіяни викрадали та вбивали людей, а також грабували приватні помешкання.

При цьому, слідчі встановили, що окупант власноруч застосовував вогнепальну зброю проти цивільних. 3 березня 2022 року у селищі Гавронщина Дьоготь зупинив беззбройного 70-річного чоловіка та вдарив його в обличчя прикладом автомата. Після падіння потерпілого він розстріляв чоловіка в спину.

Судово-медична експертиза підтвердила, що причиною загибелі місцевого жителя стали численні вогнепальні поранення і втрата крові.

Суд визнав Дьогтя винним за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни. Йому присудили довічне позбавлення волі заочно.

Наразі правоохоронці встановлюють його місцеперебування для притягнення до відповідальності.


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