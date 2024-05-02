Суспільство

Окупантам вдалось зайти в Очеретине 

2 Травня 2024 13:13
читать на русском →
зсу, фронт
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Армії РФ вдалося закріпилася в Очеретиному Покровського району, бої тривають.

Про це повідомляє речник оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” підполковник Назар Волошин у коментарі агентству “Інтерфакс-Україна“.

“Щодо Очеретиного. Ворог прорвався і закріпився в цьому населеному пункті. Частина, в якій перебуває противник, перебуває під нашим вогневим контролем. Вживаються заходи, щоб його вибити звідти. Також там тривають важкі бої, проте ситуація під контролем підрозділів ЗСУ”.

Речник наголосив, що з боку українських сил вживаються всі заходи щодо стабілізації обстановки на цьому напрямку та повернення під контроль Очеретиного.

З цією метою було введено додаткові сили та засоби резерву.

Загалом, як зазначили в ОСУВ “Хортиця”, найскладніша ситуація зараз на Покровському та Курахівському напрямках, де тривають запеклі бої.

Волошин нагадав, що противник на цих напрямках задіяв до чотирьох бригад збройних сил РФ і намагається розвинути наступ на захід від Авдіївки та Мар’їнки, хоче пробитися до Покровська та Курахового.

“На цих напрямках противник досяг певних тактичних успіхів, але оперативної переваги отримати він не зміг. Для посилення оборони на цих напрямках, заміни підрозділів, які зазнали втрат, з нашого боку здійснюється переміщення бригад, що відновили свою боєздатність”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
2 Травня 2024 15:26

Макрон назвав дві умови, за яких би ввів війська в Україну
2 Травня 2024 15:38

Воїні ССО знищили ПЗУ комплексу “Бук” на Сумському напрямку
2 Травня 2024 14:28

Нардеп отримав підозру у незаконному збагаченні на 11 мільйонів 
2 Травня 2024 13:22

БЕБ знайшли великий обсяг контрабанди у будинку волинського митника
2 Травня 2024 13:13

Окупантам вдалось зайти в Очеретине 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
усі думки