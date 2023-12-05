Окупантам вдалось захопити більшу частину Мар’їнки: місто вщент зруйноване

Російські окупанти упродовж останніх тижнів повільно просуваються крізь руїни міста Мар’їнка Донецької області, повідомляє розвідка Великої Британії.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на розвідувальний огляд британського Міноборони за 5 грудня

Стверджується, що російська армія наразі контролює більшу частину забудови міста, під контролем українських сил залишаються невеликі території на західній околиці Мар’їнки.

Розвідка нагадує, що Мар’їнка була прифронтовим містом з 2014 року, до російського вторгнення в Україну в ньому проживало 9 тисяч осіб.

Зараз місто зруйноване вщент, про що свідчать кадри зйомки з дронів.

Розвідка зазначає, що нинішні російські операції проти Мар’їнки є частиною осіннього наступу окупантів, пріоритетом якого є розширення контролю над рештою території Донецької області.