Окупант розстріляв 6 товаришів по службі з управління артдивізіону

58-річний мл. сержант Юрій Галушко з 10 танкового полку розстріляв 6 рашистів з управління гаубічного артдивізіону. Про це йдеться в картці розшуку сержанта.

Повідомляється, що Галушко (за деякими відомостями – уродженець Харкова) – разом зі зброєю зник у невідомому напрямку.