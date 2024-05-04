Окупант розстріляв 6 товаришів по службі з управління артдивізіону

58-річний мл. сержант Юрій Галушко з 10 танкового полку розстріляв 6 рашистів з управління гаубічного артдивізіону. Про це йдеться в картці розшуку сержанта.
Повідомляється, що Галушко (за деякими відомостями – уродженець Харкова) – разом зі зброєю зник у невідомому напрямку.
Уроженец Харькова, мл. сержант Галушко Юрий Николаевич 1966 г.р., призванный 28/02/24 из ИК, 04/05/24 расстрелял 6 рашистов из управления артдивизиона #10тп, вооружён и очень опасен (видео со звуком https://t.co/4MQVy6TSY7 https://t.co/UWy1DiByY0 https://t.co/fx2lh1LK0z) #всрф pic.twitter.com/kSWhJRKhXK— Necro Mancer (@666_mancer) May 4, 2024