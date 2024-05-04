Кримінал

Окупант розстріляв 6 товаришів по службі з управління артдивізіону

4 Травня 2024 17:32
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58-річний мл. сержант Юрій Галушко з 10 танкового полку розстріляв 6 рашистів з управління гаубічного артдивізіону. Про це йдеться в картці розшуку сержанта.

Повідомляється, що Галушко (за деякими відомостями – уродженець Харкова) – разом зі зброєю зник у невідомому напрямку.


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