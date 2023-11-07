Суспільство

Окупаційна влада Криму заявила про знищення 9 БПЛА

7 Листопада 2023 08:12
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крим, дрони

У ніч на 7 листопада у Севастополі працювала система ППО. За попередніми даними окупанти нібито збили 9 і перехопили 8 дронів.

Про це повідомив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram

За його інформацією усі служби працюють у штатному режимі.

Развожаєв повідомив, що у Севастополі відпрацювала система ППО.

За даними рятувальників, уламки від одного із збитих БПЛА впали на дах приватного будинку в Андріївці. 

Оперативні служби на місці, йде ліквідація невеликого спалаху.

ППО Росії знищила 9 і перехопила 8 дронів над Чорним морем та Кримським півостровом, повідомили у Міноборони Росії.


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