Окремі населені пункти Харківщини готуються до евакуаціїї дітей – Верещук

Окремі населені пункти Харківської області готуються до обов’язкової евакуації дітей.

Про це сказала віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону “Єдині новини”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Готується нова область – Харківська область готується до обов’язкової евакуації, в тому числі з деяких населених пунктів – у примусовий спосіб щодо дітей”, – сказала вона.

На уточнення, про яку кількість населених пунктів ідеться, урядовець відповіла: “Я б хотіла дочекатися, бо рішення спочатку має бути Ради оборони Харківської області, а ми вчора мали розмову з Олегом Синєгубовим – керівником ОВА, і він поінформував, що таке рішення буде, враховуючи наші наступальні дії. Ворог відповідає, і нам потрібно бути готовими. Ми повинні зробити все, щоб цивільне населення не страждало”.

Верещук додала, що в населених пунктах областей, де оголошена обов’язкова евакуація дітей, вона “повним ходом триває”.

“Уже є кілька десятків дітей, яких вивезли разом із батьками, з рідними. Ми розуміємо, наскільки пріоритетним є життя дітей. Їм не місце в зоні активних бойових дій”, – підкреслила Верещук.