Окупанти атакували Україну 2 ракетами і 66 Шахедами

У ніч на 11 жовтня окупанти атакували Україну двома ракетами і 66 Шахедами, 29 з них збито, локації 31 було втрачено.

Про це повідомили Повітряні сили України.

“У ніч на 11 жовтня 2024 року противник атакував Україну балістичною ракетою Іскандер-М (район пусків – ТОТ Криму), керованою авіаційною ракетою Х-31П (із повітряного простору над акваторією Чорного моря), 66-ма ударним БпЛА (район пусків – Курськ, РФ)”.

Станом на 11.00 повітряним силам вдалося збити 29 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Вінницькій, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській та Житомирській областях.

“31 ворожий безпілотник локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Два ударні БпЛА повернули у напрямку Росії. Чотири БпЛА перебувають в повітряному просторі України”, – йдеться у повідомленні.