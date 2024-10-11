Кримінал

Окупанти атакували Україну 2 ракетами і 66 Шахедами
11 Жовтня 2024 11:46
читать на русском →
атаки ворога, дрони, ракета
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У ніч на 11 жовтня окупанти атакували Україну двома ракетами і 66 Шахедами, 29 з них збито, локації 31 було втрачено.

Про це повідомили Повітряні сили України.

“У ніч на 11 жовтня 2024 року противник атакував Україну балістичною ракетою Іскандер-М (район пусків – ТОТ Криму), керованою авіаційною ракетою Х-31П (із повітряного простору над акваторією Чорного моря), 66-ма ударним БпЛА (район пусків – Курськ, РФ)”.

Станом на 11.00 повітряним силам вдалося збити 29 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Вінницькій, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській та Житомирській областях.

“31 ворожий безпілотник локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Два ударні БпЛА повернули у напрямку Росії. Чотири БпЛА перебувають в повітряному просторі України”, – йдеться у повідомленні. 


ТОП-новини
11 Жовтня 2024 14:04

Водій-порушник побив інспекторку з паркування у Києві
11 Жовтня 2024 12:55

Ціни на українську косметику зростуть на 50%
11 Жовтня 2024 12:07

Зеленський прибув на зустріч з Папою Римським до Ватикану 
11 Жовтня 2024 11:46

Окупанти атакували Україну 2 ракетами і 66 Шахедами
11 Жовтня 2024 11:30

У “Харківобленерго” вкрали енергетичного обладнання на понад 17 мільйонів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Павло КАЗАРІН

Курська операція — це історія про те, що саме не працює в диктатурах
Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
усі думки