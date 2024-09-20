Суспільство

“Океан Ельзи” випустив перший за вісім років альбом
20 Вересня 2024 20:33
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музика
Обкладинка нового альбому гурту "Океан Ельзи"

Гурт “Океан Ельзи” випустив десятий студійний альбом під назвою “Той день”, трекліст нараховує 12 пісень.

“Цей альбом асоціюється у мене з пробудженням. З поверненням до себе після тривалих пошуків. Альбом недарма багато в чому схожий на ранню творчість гурту – він легкий, надихаючий і справжній”, – описав альбом лідер гурту Святослав Вакарчук.

Обкладинка альбому – стилізована квітка сакури – є символом пробудження життя, щорічного перенародження.

Відкриває альбом пісня “Мукачево”, на яку 17 вересня вийшов анімаційний кліп, інші пісні з нового альбому можна прослухати на стримінгових сервісах.


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