Спорт

ОІ-2024: Італійська боксерка, яка програла свій поєдинок за 46 секунд, отримає $50 тис.
3 Серпня 2024 15:55
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олімпіада
Імане Хеліф (праворуч) з Алжиру та Анджела Каріні з Італії проводять поєдинок на олімпійському турнірі з боксу. 1 серпня 2024 року / Фото Reuters

Міжнародна боксерська асоціація (IBA) присудить італійці Анджелі Каріні, яка програла в четвер за 46 секунд поєдинку в напівсередній вазі проти алжирки Імани Хеліф на Олімпійських іграх у Парижі, 50 000 доларів як призові, передає Reuters.

Каріні вибула з поєдинку в першому раунді після того, як алжирка, яка опинилася в центрі гендерного скандалу, обрушила на італійку шквал ударів.

IBA, яку минулого року Міжнародний олімпійський комітет (МОК) позбавив міжнародного визнання, заявила, що Каріні отримає 50 000 доларів, її федерація – ще 25 000 доларів, а тренер – ще 25 000 доларів.

“Я не розумію, чому вони вбили жіночий бокс”, – сказав президент IBA Умар Кремльов. “З метою безпеки на рингу повинні виступати тільки спортсмени, які мають право на участь у змаганнях. Я не міг дивитися на її сльози”.

Алжирська спортсменка Хеліф і тайванська дворазова чемпіонка світу Лінь Юй-тін були допущені до змагань у Парижі, незважаючи на дискваліфікацію, отриману на чемпіонаті світу 2023 року після порушення правил IBA, що не допускають спортсменів із чоловічою XY-хромосомою до змагань серед жінок.

Минулого року МОК позбавив IBA статусу керівного органу боксу через проблеми з управлінням і взяв на себе відповідальність за проведення боксерських змагань у Парижі 2024 року, але тепер опинився в центрі скандалу через участь цієї пари.

У напівсередній вазі Хеліф зустрінеться з угоркою Лукою Анною Хаморі.

В інтерв’ю італійській газеті Gazetta dello Sport, опублікованому в п’ятницю, Каріні заявила, що не хотіла розпалювати настільки гостру полеміку.

“Усі ці суперечки, звісно, засмутили мене, і мені також шкода мою суперницю, вона не мала до цього жодного стосунку і, як і я, була тут тільки для того, щоб боротися”, – сказала вона.

“Це не було навмисним, насправді я вибачаюся перед нею і перед усіма. Я була зла, тому що мої ігри вже пішли прахом. Я нічого не маю проти Хеліф, і, навпаки, якби я зустріла її знову, я б її обійняла”.


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