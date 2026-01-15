ОГП розслідує обставини оформлення пенсії по інвалідності експрокурору

Генеральна інспекція Офісу генерального прокурора розпочала досудове розслідування щодо обставин оформлення пенсії по інвалідності одному з колишніх керівників органів прокуратури. Провадження відкрито за фактами можливого заволодіння майном шляхом обману та внесення неправдивих відомостей до офіційних документів.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Генеральною інспекцією ОГП зареєстровано кримінальне провадження за фактами можливого заволодіння майном шляхом обману та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України) одним із колишніх обласних керівників органів прокуратури.

Досудове розслідування розпочато з метою перевірки обставин оформлення пенсії по інвалідності колишньому прокурору відповідно до Закону України “Про прокуратуру” 1991 року (№ 1789-XII), а також визначення її розміру в судовому порядку.

У межах кримінального провадження перевірятимуть дотримання вимог законодавства під час подання документів, ухвалення рішень та реалізації судових актів, що стали підставою для пенсійного забезпечення.

“Водночас наголошуємо, що особа, щодо якої здійснюється перевірка, не є чинним прокурором та не обіймає жодної посади в органах прокуратури. Пенсійні виплати йому здійснюються органами пенсійного забезпечення відповідно до законодавства та на виконання судових рішень”, – зазначили в ОГП.