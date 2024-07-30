Кримінал

Охоронець столичної поліклініки отримав 4 роки в’язниці за те, що не відкрив двері в укриття під час тривоги
30 Липня 2024 12:12
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київ, суд
Вадим Мошкін / Київська міська прокуратура

Деснянський районний суд Києва визнав колишнього сторожа столичної поліклініки Вадима Мошкіна винним у залишенні у небезпеці, що призвело до смерті трьох осіб, і призначив покарання у вигляді 4 років ув’язнення.

Про це повідомив працівник апарату суду та речник Київської міської прокуратури Ірина Винокурова у коментарі Українській правді

“Сьогодні (30 липня – ред.) суд приймав рішення. Вирок – 4 роки позбавлення волі”.

Це рішення можна оскаржити упродовж місяця з дня його проголошення.

Як повідомляє Київська міська прокуратура, прокурор у суді довів, що “охоронець КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3” під час оголошення сигналу “повітряна тривога” в місті Києві в ніч на 1 червня 2023 не відчинив двері укриття, чим позбавив людей можливості зберегти собі життя”.

“Такі його дії під час ракетного обстрілу Києва збройними силами Російської Федерації спричинили загибель трьох осіб, серед яких 9-річна дівчинка. Загибель малолітньої дитини відповідно до ст. 67 КК України є обставиною, що обтяжує покарання”, – йдеться в повідомленні.

Прокуратура наголосила, що “обвинувачений своєї вини не визнав, у вчиненому кримінальному правопорушенні не розкаявся”.

Як повідомила УП речник Київської міської прокуратури Ірина Винокурова, справу за обвинуваченням чиновників щодо цього ж факту також розглядають у суді. Провадження стосуються 4 осіб:

  • директора Департаменту муніципальної безпеки Київської міськдержадміністрації,
  • першого заступника голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації,
  • директора медичного закладу,
  • заступника директора лікарні.

Їм інкримінують вчинення службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

У березні 2024 року Деснянська окружна прокуратура Києва повідомила, що направила до суду обвинувальний акт щодо цих осіб.

У цій справі вже відбулося підготовче та перше судове засідання.


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