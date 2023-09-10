Охоронець Путіна зумів втекти в Еквадор

Колишній співробітник Федеральної служби охорони, який охороняв дачу Володимира Путіна в Криму, зумів звільнитися зі служби та виїхати до Еквадору. Він називає президента злочинцем і каже, що виступає проти війни в Україні.

Віталій Брижатий переїхав із дружиною-кримчанкою до анексованого Криму з Камчатки, влаштувався на службу до ОМОНу, а потім – до ФСО інструктором-кінологом. Він охороняв дачу Путіна у селищі Оліва на південному березі Криму. По сусідству розташовані дачі колишнього президента Росії Дмитра Медведєва та голови ФСБ Олександра Бортнікова.

За словами Брижатого, Путін нікому не довіряє, навіть своїй охороні, яка може не знати, чи перебуває президент поруч чи ні. “Людям можуть сказати: “Він відпочиває на цій дачі” і всі бігають, охороняють, а він може бути в іншому місці”, – стверджує колишній охоронець російського президента.

За його словами, під час поїздок Путіна до Криму його приліт анонсується одразу у двох аеропортах – Севастополя та Сімферополя, відстань між ними більше 100 кілометрів. Але президент може прибути іншим транспортом, наприклад морем. “Ось так людина боїться за своє життя”, – каже Брижатий.

Він каже, що розчарувався у президенті після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Співробітникам ФСО заборонили спілкуватися з українськими родичами, громадянами США та Євросоюзу та будь-якими людьми, які виступають проти війни, під загрозою кримінального переслідування, випливає з його оповідання.

Його колеги розраховували, що після війни, якщо Україна буде захоплена, їм додасться роботи та з’являться нові посади: “це ж треба там щось охороняти”. Сам він спробував звільнитися зі служби, але його спочатку не відпустили, водночас погрожували відправити на війну.

Він потай від роботи отримав закордонний паспорт. Його дружина оформила посвідку на проживання в Еквадорі як кваліфікований працівник. Брижатий повідомив роботодавцю, що тепер він теж має ВНЖ і закон забороняє йому перебувати на службі у ФСО. Після цього його було звільнено. “Остання фраза, яку я почув, коли йшов: “Удачі на фронті!” – розповів він.