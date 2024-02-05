Суспільство

Оголосили переможців “Ґреммі-2024”

5 Лютого 2024 07:33
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музика
Тейлор Свіфт отримує Ґреммі за альбом року Midnights / Фото: AP

У Лос-Анджелесі відбулася 66-та церемонія вручення музичної премії “Ґреммі-2024”.

Майлі Сайрус отримала свою першу Ґреммі за найкраще сольне поп-виконання за пісню Flowers. Раніше вона була номінована вісім разів, але жодного разу не перемагала.

Співачка SZA виграла в номінації “Найкраща R&B-пісня” за композицію Snooze. Тейлор Свіфт отримала Ґреммі у номінації “Альбом року” та найкращий вокальний поп-альбом Midnight.

Піснею року стала композиція Біллі Айліш з фільму “Барбі”.

У номінації “Запис року” перемогла Майлі Сайрус з піснею Flowers.

Переможці “Ґреммі-2024”

  • Запис року — Майлі Сайрус Flowers.
  • Альбом року — Тейлор Свіфт за Midnights.
  • Пісня року — Біллі Айліш What Was I Made For з блокбастера “Барбі”.
  • Найкращий вокальний поп-альбом — Тейлор Свіфт Midnights.
  • Найкраще поп-сольне виконання — Майлі Сайрус Flowers.
  • Найкраще поп-виконання дуету/гурту — SZA за спільну з Фібі Бріджерс пісню Ghost in the Machine.
  • Найкращий танцювальний/електронний запис — Rumble від Skrillex, Fred Again.. та Flowdan.
  • Найкращий електронний/танцювальний альбом — Fred again.. та його Actual Life 3.
  • Найкращий танцювальний поп-запис — Padam Padam Кайлі Міноуг.
  • Найкраще музичне відео — I’m Only Sleeping гурту The Beatles.
  • Найкращий альбом-компіляція до фільму — “Барбі”.
  • Найкраща R&B пісня — Snooze, Kenny B. Edmonds, Blair Ferguson, Khris Riddick-Tynes. Solána Rowe & Leon Thomas, songwriters (SZA).
  • Найкраща пісня, написана для кіно/телебачення — What Was I Made For? Біллі Айліш та Фіннеаса О’Коннелл для “Барбі”.
  • Найкращий альбом-саундтрек до фільму — “Оппенгеймер”.
  • Найкращий R&B альбом — Victoria Monét — Jaguar II.
  • Найкраще реп-виконання — Killer Mike Featuring André 3000, Future and Eryn Allen Kane — Scientists & Engineers.
  • Найкраща реп-пісня — Killer Mike Featuring André 3000, Future and Eryn Allen Kane — Scientists & Engineers.
  • Найкращий реп альбом — Killer Mike — Michael.
  • Найкращий рок-альбом — Paramore — This Is Why.
  • Найкращий альтернативний виступ — Paramore — This Is Why.
  • Найкращий альтернативний альбом — Boygenius — The Record.

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