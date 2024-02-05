Оголосили переможців “Ґреммі-2024”

У Лос-Анджелесі відбулася 66-та церемонія вручення музичної премії “Ґреммі-2024”.

Майлі Сайрус отримала свою першу Ґреммі за найкраще сольне поп-виконання за пісню Flowers. Раніше вона була номінована вісім разів, але жодного разу не перемагала.

Співачка SZA виграла в номінації “Найкраща R&B-пісня” за композицію Snooze. Тейлор Свіфт отримала Ґреммі у номінації “Альбом року” та найкращий вокальний поп-альбом Midnight.

Піснею року стала композиція Біллі Айліш з фільму “Барбі”.

У номінації “Запис року” перемогла Майлі Сайрус з піснею Flowers.

Переможці “Ґреммі-2024”

Запис року — Майлі Сайрус Flowers.

— Майлі Сайрус Flowers. Альбом року — Тейлор Свіфт за Midnights.

— Тейлор Свіфт за Midnights. Пісня року — Біллі Айліш What Was I Made For з блокбастера “Барбі”.

Найкращий вокальний поп-альбом — Тейлор Свіфт Midnights.

— Тейлор Свіфт Midnights. Найкраще поп-сольне виконання — Майлі Сайрус Flowers.

Найкраще поп-виконання дуету/гурту — SZA за спільну з Фібі Бріджерс пісню Ghost in the Machine.

Найкращий танцювальний/електронний запис — Rumble від Skrillex, Fred Again.. та Flowdan.

Найкращий електронний/танцювальний альбом — Fred again.. та його Actual Life 3.

Найкращий танцювальний поп-запис — Padam Padam Кайлі Міноуг.

Найкраще музичне відео — I’m Only Sleeping гурту The Beatles.

Найкращий альбом-компіляція до фільму — “Барбі”.

Найкраща R&B пісня — Snooze, Kenny B. Edmonds, Blair Ferguson, Khris Riddick-Tynes. Solána Rowe & Leon Thomas, songwriters (SZA).

Найкраща пісня, написана для кіно/телебачення — What Was I Made For? Біллі Айліш та Фіннеаса О’Коннелл для “Барбі”.

Найкращий альбом-саундтрек до фільму — “Оппенгеймер”.

Найкращий R&B альбом — Victoria Monét — Jaguar II.

Найкраще реп-виконання — Killer Mike Featuring André 3000, Future and Eryn Allen Kane — Scientists & Engineers.

Найкраща реп-пісня — Killer Mike Featuring André 3000, Future and Eryn Allen Kane — Scientists & Engineers.