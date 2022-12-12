Оголошено номінантів на премію “Золотий глобус”

Фільми “Аватар: Шлях води” Джеймса Кемерона, “Топ Ган: Меверік” Джозефа Косінскі та “Фабельмани” Стівена Спілберга стали номінантами у категорії “Найкращий драматичний фільм” на премію американської премії “Золотий глобус”, список номінантів було оголошено у понеділок.

Також у цій категорії представлені картини “Тар” Тодда Філда та “Елвіс” База Лурмана.

Претендентами на нагороду в номінації “Кращий комедійний фільм” стали картини “Все скрізь і одразу”, “Вавілон”, “Дістати ножі: Скляна цибулина” та “Трикутник смутку”.

На “Золотий глобус” у номінації “Кращий режисер” претендують Ден Кван та Деніел Шайнерт за фільм “Все скрізь і відразу”, Джеймс Кемерон (“Аватар: Шлях води”), Баз Лурман (“Елвіс”), Мартін МакДона (“Банші” Інішеріна”) та Стівен Спілберг (“Фабельмани”).

У номінації “Кращий драматичний актор” представлені: Остін Батлер (“Елвіс”), Х’ю Джекман (“Син”), Білл Найї (“Жити”), Джеремі Поуп (“Перевірка”) та Брендан Фрейзер (“Кіт”).

За нагороду в аналогічній жіночій номінації поборються: Кейт Бланшетт (“ТАР”), Ана де Армас (“Блондинка”), Віола Девіс (“Жінка-король”), Олівія Колман (“Імперія світла”) та Мішель Вільямс (“Фабельмани”) ).

На звання найкращий актор у мюзиклі/комедії претендують: Адам Драйвер (“Білий шум”), Дієго Калва (“Вавілон”), Деніел Крейг (“Дістати ножі: Скляна цибулина”), Рейф Файнс (“Меню”) та Колін Фаррелл (“Банші Інішеріна”).

Найкращою комедійною актрисою може стати: Мішель Йео (“Все скрізь і відразу”), Леслі Менвілл (“Місіс Харріс їде до Парижа”), Марго Роббі (“Вавілон”), Аня Тейлор-Джой (“Меню”) та Емма Томпсон ( “Кохання за викликом”).

У номінації “Кращий іноземний фільм” представлені – “Аргентина, 1985” (Аргентина), “Близько” (Бельгія), “На Західному фронті без змін” (Німеччина), “Рішення піти” (Південна Корея), “RRR” (Індія).

За “Глобус” серед драматичних серіалів посперечаються “Краще дзвоніть Солу”, “Корона”, “Озарк”, “Розподіл” та “Будинок Дракона”.

У номінації “Кращий комедійний серіал” представлені “Уенсдей”, “Вбивства в одній будівлі”, “Ведмідь”, “Початкова школа Ебботт” та “Хитрощі”.

На нагороду найкращому міні-серіалу претендують “Чорний птах”, “Дамер”, “Білий лотос”, “Пем і Томмі” та “Вибулий”.

80-та церемонія вручення нагород премії “Золотий глобус” відбудеться 10 січня.