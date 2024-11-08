Суспільство

Оголошено номінантів на премію “Греммі” 2025 року
8 Листопада 2024 20:03
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музика
Ілюстративне зображення з сайту grammy.com

Національна академія мистецтва і науки звукозапису США оголосила 8 листопада список номінантів на премію “Греммі” 2025 року.

Як повідомляє Variety, найбільше номінацій отримала Бейонсе – 11.

Завдяки цьому Бейонсе стала найбільш номінованим артистом в історії “Греммі” – тепер у неї загалом 99 номінацій. До цього вона ділила рекорд – 88 номінацій – зі своїм чоловіком Jay-Z.

По сім номінацій отримали Біллі Айліш, Post Malone, Charli XCX і Кендрік Ламар. Слідом ідуть Тейлор Свіфт, Чаппелл Роан і Сабріна Карпентер, у яких по шість номінацій.

Бейонсе, Свіфт, Айліш, Роан і Карпентер номіновані у всіх трьох головних категоріях – альбом, пісня і запис року. Крім того, Роан і Карпентер представлені в номінації “Найкращий новий артист”.

Церемонія нагородження відбудеться в Лос-Анджелесі 2 лютого 2025 року.


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