Кримінал

Офтальмолог з Харкова допомагав ухилянтам, – СБУ

8 Лютого 2024 13:05
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Одна з лікарень Харкова / Фото: Суспільне Харків

У Харкові викрили офтальмолога міської клінічної лікарні, якого підозрюють у допомозі чоловікам призовного віку ухилитися від мобілізації.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Харківській області.

Слідчі встановили, що територіальні центри комплектування направляли чоловіків для медичного обстеження до лікарні.

“Він вносив до офіційної медичної документації призовників свідомо неправдиві дані щодо стану їхнього здоров’я, які унеможливлювали проходження ними військової служби”, — сказано у повідомленні СБУ.

Так, у липні минулого року лікар-офтальмолог на прохання 40-річного призовника “намалював” йому неіснуючий діагноз нібито серйозного захворювання очей, згідно з яким цей призовник виявився непридатним до військової служби. Насправді, ніякого захворювання очей у призовника не було.

Служба безпеки розпочала перевірку, судово-медична експертиза підтвердила, що у чоловіка немає захворювання, про яке офтальмолог виписав довідку.

Лікаря підозрюють за статтями про видачу неправдивих документів та пособництві ухиленню від призову.

“За такі злочини винному загрожує до 5 років тюрми”, — кажуть в СБУ.

Чи виписував лікар комусь ще неправдиві довідки, щоб допомогти уникнути мобілізації, та чи отримував хабарі, встановлює слідство.


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