Економіка

Офіс USAID в Україні отримав наказ призупинити всі проєкти та видатки на них, – Суспільне
26 Січня 2025 14:39
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Переданий USAID автотрансформатор для підтримки української енергомережі / Фото: x/USAmbKyiv
Переданий USAID автотрансформатор для підтримки української енергомережі / Фото: x/USAmbKyiv

Американська агенція з міжнародного розвитку (USAID) в Україні призупинила реалізацію проєктів через розпорядження Держдепу США про 90-денний аудит програм допомоги іншим країнам.

Про це “Суспільному” повідомив співробітник офісу USAID у Києві. Деталей щодо реалізації директиви або можливих виключень наразі немає.

USAID в Україні підтримує низку проєктів, зокрема відбудову шкіл, ремонт енергосистеми та надання медичних послуг. Українські організації вже отримують листи про призупинення діяльності, яка фінансується USAID або залежить від американських коштів.

Так, співзасновниця Veteran Hub Івона Костина повідомила, що через це змушені закрити Лінію підтримки ветеранів та Хаб у Вінниці, закликавши бізнес підтримати проєкт.

Президент Володимир Зеленський 25 січня запевнив, що директива Держдепу не стосується військової допомоги Україні. Тим часом Financial Times пише, що дипломати Держдепу з Бюро у справах Європи та Євразії закликали держсекретаря США Марко Рубіо виключити Україну з цієї директиви.


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