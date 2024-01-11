Офіс генпрокурора отримав докази, що РФ вдарила по Україні ракетами КНДР

Українські слідчі отримали перші попередні докази того, що Росія могла використати ракети виробництва КНДР при обстрілі Харкова 2 січня.

Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін в етері “Єдиних новин”

“Щодо Північної Кореї: днями ми отримали перші докази можливого використання збройними силами РФ ракет виготовлених в цій країні. Результати попередньої науково-технічної експертизи підтверджують, що випущена 2 січня по центральній частині Харкова ракета – є ракетою малої дальності, яка розроблена Північною Кореєю.

До аналогічних висновків дійшли і наші військові експерти з нашої міжвідомчої робочої групи при ОГП, які також були на місці і робили попередній огляд та аналіз частин ракети”.

За словами Костіна, зараз триває комплексна комісійна експертиза, яка має остаточно підтвердити цей факт. Також прокурори працюють з іншими уламками ракет на місцях нещодавніх атак на Харківщині та Одещині.